Öykü Karayel ile Kerem Bürsin'in ''koltuk altı'' sahnesi olay yarattı: ''Bu ne biçim senaryo?''

Öykü Karayel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı dizideki ''koltuk altı'' sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Karayel'in, Bürsin'in koltuk altını yaladığı sahneden önce çekilen videoda "Yarın sahnede koltuk altını yalarken gülmeyeceğim abi. Gerileceğim çünkü" dediği görüldü.