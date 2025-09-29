Öykü Karayel ile Kerem Bürsin'in ''koltuk altı'' sahnesi olay yarattı: ''Bu ne biçim senaryo?''
Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'i buluşturan Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisindeki ''koltuk altı yalama'' sahnesi sosyal medyada olay oldu.
Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisi 18 Eylül'de Netflix'te izleyiciyle buluştu.
Öykü Karayel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı dizideki ''koltuk altı'' sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Karayel'in, Bürsin'in koltuk altını yaladığı sahneden önce çekilen videoda "Yarın sahnede koltuk altını yalarken gülmeyeceğim abi. Gerileceğim çünkü" dediği görüldü.
Ancak ünlü oyuncu Karayel'in sahne çekilirken güldüğü kamera arkası görüntüler de ortaya çıktı.
BÜRSİN: HEPİMİZ ZORLANDIK
Sahne hakkında konuşan Kerem Bürsin, "Öykü'nün profesyonelliği inanılmaz ama o sahnede hepimiz zorlandık" dedi.
