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  3. 22 Nisan 2018 12:25

Oynadığı film psikolojisini bozdu !

1999 yılında "Crazy in Alabama" ile sinema dünyasına giriş yapan ve Grinin Elli Tonu'nda da rol alan ABD'li oyuncu Dakota Johnson, son filmi Suspiria'yla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Oynadığı film psikolojisini bozdu !

Bir balerini canladırdığı filmin kendisini çok zorladığını belirten Johnson, çekimlerin ardından psikolojik terapi gördüğünü açıkladı.

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Oynadığı film psikolojisini bozdu !

Korku-gerilim türündeki film için terk edilmiş bir dağ otelinde çekim yaptıklarını ifade eden 28 yaşındaki Johnson şunları söyledi:

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Oynadığı film psikolojisini bozdu !

"Hava dondurucu şekilde soğuktu. Otelin her yerinden elektrik kabloları sarkıyordu ve herkes birbirine şok dalgaları veriyordu. Çekimler beni mahvetti.

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Oynadığı film psikolojisini bozdu !

Johnson daha önce rol aldığı Grinin Elli Tonu ve devam filmleri için de psikolojik destek aldığını söylemişti.

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