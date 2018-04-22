Oynadığı film psikolojisini bozdu !
1999 yılında "Crazy in Alabama" ile sinema dünyasına giriş yapan ve Grinin Elli Tonu'nda da rol alan ABD'li oyuncu Dakota Johnson, son filmi Suspiria'yla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Bir balerini canladırdığı filmin kendisini çok zorladığını belirten Johnson, çekimlerin ardından psikolojik terapi gördüğünü açıkladı.
Korku-gerilim türündeki film için terk edilmiş bir dağ otelinde çekim yaptıklarını ifade eden 28 yaşındaki Johnson şunları söyledi:
"Hava dondurucu şekilde soğuktu. Otelin her yerinden elektrik kabloları sarkıyordu ve herkes birbirine şok dalgaları veriyordu. Çekimler beni mahvetti.