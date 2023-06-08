Oyuncu Ayça Bingöl'den şaşırtan itiraf: Babamın cenazesine katılmadım

''Film gibi, ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim karar verirken'' diyen ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü; ''Gitmedim! Babamın da asla tasvip etmeyeceğine o kadar eminim ki, bu konuyla ilgili hiçbir suç hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak... '' dedi.