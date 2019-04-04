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  3. 04 Nisan 2019 12:15

Oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı ev haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi!

Bir televizyon dizisinin canlandırdığı Melek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi.

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Oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi!

"EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Instagram'da 3,3 milyon kişi tarafından takip edilen güzel oyuncu Bensu Soral, son fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

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Oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi!

Ev haliyle poz verdiği anın fotoğrafını paylaşan Soral, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi!

"DOĞAL HALİNİZ DAHA GÜZEL"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan güzel oyuncu ev halini paylaştığı fotoğrafına, "Makyajsız, ojesiz, dağınık... Genelde böyleyim!" notunu ekledi.

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