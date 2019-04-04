Oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi!
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı ev haliyle takipçilerinden tam not aldı.
Bir televizyon dizisinin canlandırdığı Melek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi.
"EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Instagram'da 3,3 milyon kişi tarafından takip edilen güzel oyuncu Bensu Soral, son fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.
Ev haliyle poz verdiği anın fotoğrafını paylaşan Soral, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.