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  3. 07 Ocak 2020 12:10

Oyuncu Margot Robbie Instagram'dan gözyaşları içinde yalvardı

Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, 77. Golden Globe ödülleri öncesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine yalvardı. Aslen Avustralyalı olan 29 yaşındaki yıldız, çocukluk fotoğraflarını göstererek takipçilerinden Av

Oyuncu Margot Robbie Instagram'dan gözyaşları içinde yalvardı

77. Golden Globe ödül töreni öncesinde Instagram'da bir video paylaşan 29 yaşındaki ödüllü yıldız Margot Robbie, 18 milyon takipçisine yalvardı.

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Oyuncu Margot Robbie Instagram'dan gözyaşları içinde yalvardı

Dünyaca ünlü ödüllü oyuncu 29 yaşındaki Margot Robbie, dün düzenlenen Altın Küre Ödül'leri öncesinde bir video paylaşarak hayranlarından yardım istedi.

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Oyuncu Margot Robbie Instagram'dan gözyaşları içinde yalvardı

Avustralya doğumlu güzel yıldız ve yapımcı Margot Robbie, "Normalde böyle şeyler yapan biri değilim" diyerek başladığı sözlerine eski fotoğraflarını göstererek devam etti: "Şimdi sizlerle pek kimsenin görmediği, çocukluk fotoğraflarımı göstermek istiyorum."

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Oyuncu Margot Robbie Instagram'dan gözyaşları içinde yalvardı

Başarılı oyuncu, 1990'lı yıllarda, anavatanı olan Avustralya'da çekilmiş olan fotoğrafları 18 milyon takipçisine tek tek gösterdi ve fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

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