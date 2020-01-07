Oyuncu Margot Robbie Instagram'dan gözyaşları içinde yalvardı

Avustralya doğumlu güzel yıldız ve yapımcı Margot Robbie, "Normalde böyle şeyler yapan biri değilim" diyerek başladığı sözlerine eski fotoğraflarını göstererek devam etti: "Şimdi sizlerle pek kimsenin görmediği, çocukluk fotoğraflarımı göstermek istiyorum."