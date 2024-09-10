Oyuncu Merve Boluğur, sütyensiz tatil pozlarıyla dikkat çekti
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sütyensiz olarak objektif karşısına çıkan Boluğur, hayranlarından tam not aldı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiden sonra bir türlü ilişkisi konusunda istediğini bulamayan Merve Boluğur sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.
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Özellikle X hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık erkekler aleyhinde açıklamalarda bulunan Boluğur, erkek takipçilerinin tepkisini çekiyor.
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Instagram hesabını da aktif şekilde kullanmaya devam eden Boluğur, yaz aylarına sürpriz pozlarla veda etti.
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Boluğur'un sütyen tercih etmeden çekildiği fotoğraflar hayranlarından tam beğeni aldı.
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