  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Oyuncu Merve Boluğur, sütyensiz tatil pozlarıyla dikkat çekti

Oyuncu Merve Boluğur, sütyensiz tatil pozlarıyla dikkat çekti

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sütyensiz olarak objektif karşısına çıkan Boluğur, hayranlarından tam not aldı.

Oyuncu Merve Boluğur, sütyensiz tatil pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 1

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiden sonra bir türlü ilişkisi konusunda istediğini bulamayan Merve Boluğur sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. 

1 / 4
Oyuncu Merve Boluğur, sütyensiz tatil pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 2

Özellikle X hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık erkekler aleyhinde açıklamalarda bulunan Boluğur, erkek takipçilerinin tepkisini çekiyor. 

2 / 4
Oyuncu Merve Boluğur, sütyensiz tatil pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 3

Instagram hesabını da aktif şekilde kullanmaya devam eden Boluğur, yaz aylarına sürpriz pozlarla veda etti. 

3 / 4
Oyuncu Merve Boluğur, sütyensiz tatil pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 4

Boluğur'un sütyen tercih etmeden çekildiği fotoğraflar hayranlarından tam beğeni aldı. 

4 / 4