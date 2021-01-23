Oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı
Ünlü oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde lüks marka aracını Bebek'te bir sokağa park etti. Öğle saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç oyuncu, aracına bineceği sırada şoke oldu.
Ünlü oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde lüks marka aracını Bebek'te bir sokağa park etti. Öğle saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç oyuncu, aracına bineceği sırada şoke oldu.
Aracının cam tavanında kırıklar ve bazı bölümlerinde darbe izleri olduğunu gören Oflaz, polis merkezine giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA AÇILDI
Oflaz, polis merkezinde verdiği ifadede meydana gelen maddi hasarın tam olarak değerini bilmediğini, şüphelendiği birinin de olmadığını kaydetti.