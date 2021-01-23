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  3. 23 Ocak 2021 13:20

Oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı

Ünlü oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde lüks marka aracını Bebek'te bir sokağa park etti. Öğle saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç oyuncu, aracına bineceği sırada şoke oldu.

Oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı

Ünlü oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde lüks marka aracını Bebek'te bir sokağa park etti. Öğle saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç oyuncu, aracına bineceği sırada şoke oldu.

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Oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı

Aracının cam tavanında kırıklar ve bazı bölümlerinde darbe izleri olduğunu gören Oflaz, polis merkezine giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.

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Oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı

SORUŞTURMA AÇILDI
Oflaz, polis merkezinde verdiği ifadede meydana gelen maddi hasarın tam olarak değerini bilmediğini, şüphelendiği birinin de olmadığını kaydetti.

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Oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı

Aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini isteyen ünlü oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri ise cadde üzerinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı.

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