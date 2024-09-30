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  4. Bahar dizisine sürpriz isim: Güzel oyuncu kadroya dahil oldu

Oyuncu Nihal Yalçın 'Bahar' dizisinin kadrosuna dahil oldu

Güzel oyuncu Nihal Yalçın, “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi ekibine dahil oldu.

Oyuncu Nihal Yalçın 'Bahar' dizisinin kadrosuna dahil oldu - Resim: 1

Show TV'de ekrana gelen ve ikinci sezonunu yüksek reytingle açan "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" dizisinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. 

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Oyuncu Nihal Yalçın 'Bahar' dizisinin kadrosuna dahil oldu - Resim: 2

Nihal Yalçın, Ayça Üzüm’ün yazdığı dizide Seren’in (Nil Sude Albayrak) annesi Nesrin Köksal karakterini canlandıracak. 

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Oyuncu Nihal Yalçın 'Bahar' dizisinin kadrosuna dahil oldu - Resim: 3

Yalçın’ın dizideki hikâyesinin sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

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Oyuncu Nihal Yalçın 'Bahar' dizisinin kadrosuna dahil oldu - Resim: 4

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin 19. bölümünde usta oyuncu Nizam Namidar da kadroya katılacak. Daha önce Adanalı bir iş adamı olan “Hasip Aydın” karakteriyle ekrana geleceği açıklanan Namidar, yeni rolü "Rıza Tekin" ile izleyici karşısına çıkacak. 

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