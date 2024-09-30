Oyuncu Nihal Yalçın 'Bahar' dizisinin kadrosuna dahil oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin 19. bölümünde usta oyuncu Nizam Namidar da kadroya katılacak. Daha önce Adanalı bir iş adamı olan “Hasip Aydın” karakteriyle ekrana geleceği açıklanan Namidar, yeni rolü "Rıza Tekin" ile izleyici karşısına çıkacak.