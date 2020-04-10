Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal'ın 3 yıllık evliliği bitti!

Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal ile 3 yıllık eşi Anıl Yüksel boşanıyor. Karşılıklı boşanma davası açan çift, ayrıca mahkemeden korunma talebinde bulundu. Her ikisi için de 3 aylık uzaklaştırma kararı çıktı.