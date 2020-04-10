Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal'ın 3 yıllık evliliği bitti!
Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal ile 3 yıllık eşi Anıl Yüksel boşanıyor. Karşılıklı boşanma davası açan çift, ayrıca mahkemeden korunma talebinde bulundu. Her ikisi için de 3 aylık uzaklaştırma kararı çıktı.
Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal ile 3 yıllık eşi Anıl Yüksel boşanıyor. Karşılıklı boşanma davası açan çift, ayrıca mahkemeden korunma talebinde bulundu. Her ikisi için de 3 aylık uzaklaştırma kararı çıktı.
"SEN DE ERKEK MİSİN!" Boşanma davası açan Anıl Yüksel, eşinin lüks düşkünü olduğunu ve eski sevgilileriyle kıyaslayarak kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdü.
Hazırlanan dilekçede şöyle denildi: "Davalı 'Başka erkeklere gitsem beni el üstünde tutarlar. Sen de erkek misin' diyerek eşini aşağılamıştır. 'Seni uykunda öldüreceğim' diyerek ölümle tehdit etmiştir." Mahkeme, Koysal'ın 3 ay süreyle eşine yaklaşmamasına karar verdi.