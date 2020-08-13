Ozan Doğulu - Hera Aslan, Bodrum tatilinde görüntülendi

Güzel şarkıcı, "Ozan Doğulu ile nasıl tanıştınız?" sorusuna, "Bir kız arkadaşım Ozan’la tanışmak istiyordu. Onun için gittik birkaç kez stüdyosuna. Sonra beni çağırdılar. Benim sesimi ve şarkılarımı dinlediler. Olay bana döndü bir anda. Yani aslında ben ona proje için gitmedim, o beni keşfetti. Ben o sırada Soner Sarıkabayı ile albüm hazırlığındaydım. Sonra kendi şarkılarımı Ozan’a dinletince' Gel biz yapalım albümü, bu yaz projem sen ol' dedi" cevabını vermişti.

