Ozan Doğulu - Hera Aslan, Bodrum tatilinde görüntülendi
Aranjör ve Dj Ozan Doğulu (48) ile şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan (31), tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; iskelede sohbet eden sevgililer, denize girmek yerine duş alarak serinlemeyi tercih etti. Önceki Gölköy'de bir beach'te görüntülenen Ozan Doğulu-Hera Aslan çiftinin keyfi oldukça yerindeydi.
Güzel şarkıcı, "Ozan Doğulu ile nasıl tanıştınız?" sorusuna, "Bir kız arkadaşım Ozan’la tanışmak istiyordu. Onun için gittik birkaç kez stüdyosuna. Sonra beni çağırdılar. Benim sesimi ve şarkılarımı dinlediler. Olay bana döndü bir anda. Yani aslında ben ona proje için gitmedim, o beni keşfetti. Ben o sırada Soner Sarıkabayı ile albüm hazırlığındaydım. Sonra kendi şarkılarımı Ozan’a dinletince' Gel biz yapalım albümü, bu yaz projem sen ol' dedi" cevabını vermişti.