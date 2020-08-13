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  3. 13 Ağustos 2020 14:31

Ozan Doğulu - Hera Aslan, Bodrum tatilinde görüntülendi

Aranjör ve Dj Ozan Doğulu (48) ile şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan (31), tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Ozan Doğulu - Hera Aslan, Bodrum tatilinde görüntülendi

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; iskelede sohbet eden sevgililer, denize girmek yerine duş alarak serinlemeyi tercih etti. Önceki Gölköy'de bir beach'te görüntülenen Ozan Doğulu-Hera Aslan çiftinin keyfi oldukça yerindeydi.

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Ozan Doğulu - Hera Aslan, Bodrum tatilinde görüntülendi

Birbirlerini yıkayan sevgililer, daha sonra birbirlerini havluya sardı.

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Ozan Doğulu - Hera Aslan, Bodrum tatilinde görüntülendi

Güzel şarkıcı, "Ozan Doğulu ile nasıl tanıştınız?" sorusuna, "Bir kız arkadaşım Ozan’la tanışmak istiyordu. Onun için gittik birkaç kez stüdyosuna. Sonra beni çağırdılar. Benim sesimi ve şarkılarımı dinlediler. Olay bana döndü bir anda. Yani aslında ben ona proje için gitmedim, o beni keşfetti. Ben o sırada Soner Sarıkabayı ile albüm hazırlığındaydım. Sonra kendi şarkılarımı Ozan’a dinletince' Gel biz yapalım albümü, bu yaz projem sen ol' dedi" cevabını vermişti.

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Ozan Doğulu - Hera Aslan, Bodrum tatilinde görüntülendi

Hera, "Ozan'ı nasıl anlatırsınız?" sorusu üzerine ise "Ozan güzel seven bir adam. Güzel seviyor" açıklamasını yapmıştı.

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