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  3. 10 Temmuz 2019 12:55

Ozan Doğulu, yeni klibinde Kraliçe Elizabeth oldu

Ünlü DJ Ozan Doğulu, yeni albümü 130 Bpm Kreşendo adlı albümünde yer alan Elizabeth şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Klipte Kraliçe Elizabeth'i canlandıran Doğulu kraliçeye benzeyebilmek için zorlu bir çalışmadan ge

Ozan Doğulu, yeni klibinde Kraliçe Elizabeth oldu

Ozan Doğulu, "130 Bpm Kreşendo' albümde yer alan 'Elizabeth' şarkısı için kraliçeyi taklit etti. Doğulu'nun klipteki hali ise herkesi güldürmeyi başardı.

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Ozan Doğulu, yeni klibinde Kraliçe Elizabeth oldu

KRALİÇEYİ TAKLİT ETTİ Şarkılardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Ozan Doğulu, yeni albümü 130 Bpm Kreşendo ile yaz aylarına bomba gibi girdi.

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Ozan Doğulu, yeni klibinde Kraliçe Elizabeth oldu

Doğulu, sözleri Cem Belevi'ye ait olan ve aranjesini kendisinin yaptığı Elizabeth şarkısının klibi için bambaşka bir kılıkla kamera karşısına geçti. Ozan Doğulu, klipte Kraliçe Elizabeth'e benzeyebilmek için meşakkatli bir çalışmadan geçti

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Ozan Doğulu, yeni klibinde Kraliçe Elizabeth oldu

YÜZÜNÜN KALIBI ALINDI II. Elizabeth ile aynı görüntüye kavuşabilmek için saatlerce uğraşan Doğulu'nun yüz kalıbı alındı ve protezi çıkarıldı. Mimiklerini engellemek için de parça protezler döküldü.

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