Ozan Doğulu, yeni klibinde Kraliçe Elizabeth oldu

Doğulu, sözleri Cem Belevi'ye ait olan ve aranjesini kendisinin yaptığı Elizabeth şarkısının klibi için bambaşka bir kılıkla kamera karşısına geçti. Ozan Doğulu, klipte Kraliçe Elizabeth'e benzeyebilmek için meşakkatli bir çalışmadan geçti