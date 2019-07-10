Ozan Doğulu, yeni klibinde Kraliçe Elizabeth oldu
Ünlü DJ Ozan Doğulu, yeni albümü 130 Bpm Kreşendo adlı albümünde yer alan Elizabeth şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Klipte Kraliçe Elizabeth'i canlandıran Doğulu kraliçeye benzeyebilmek için zorlu bir çalışmadan ge
Ozan Doğulu, "130 Bpm Kreşendo' albümde yer alan 'Elizabeth' şarkısı için kraliçeyi taklit etti. Doğulu'nun klipteki hali ise herkesi güldürmeyi başardı.
KRALİÇEYİ TAKLİT ETTİ Şarkılardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Ozan Doğulu, yeni albümü 130 Bpm Kreşendo ile yaz aylarına bomba gibi girdi.
Doğulu, sözleri Cem Belevi'ye ait olan ve aranjesini kendisinin yaptığı Elizabeth şarkısının klibi için bambaşka bir kılıkla kamera karşısına geçti. Ozan Doğulu, klipte Kraliçe Elizabeth'e benzeyebilmek için meşakkatli bir çalışmadan geçti