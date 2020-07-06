''Ozan Güven’in başı büyük dertte''

‘Kadın her koşulda haklıdır’ diye bir durum yok, ortada iftira da olabilir. Ama hukuk konuya ‘daha ziyade’ kadın haklı diye bakar. Herkesin atladığı bir şey daha var. Deniz Bulutsuz’un Adli Tıp Kurumu’ndan aldığı bir rapor var. Ne diyor rapor? Sol göz tamamen hasarlı. Karşı tarafta ne var? Boğuşmaya bağlı birkaç tırnak izi ve bazı morluklar. Kadın, hâkime ‘Beni neredeyse öldürecekti, kendimi korudum’ derse hâkim buna inanır ve ikna olur. Daha detay vereyim. Kadının boyu 1.60-65 civarı ve 50 kilo kadar. Güven ise 80 kilo-1.80 boylarında gibi. Bu durumda kadının erkeğe fiziksel şiddet uygulama olasılığı çok daha azdır.