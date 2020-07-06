''Ozan Güven’in başı büyük dertte''
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, oyunucu Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddialarındaki kanıtlar üzerinden durumu yorumladı. Alkan’a göre Ozan Güven’in başı büyük dertte.
Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş’a konuşan Prof. Alkan, Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz’un medyaya yansıyan ifadelerini yorumladı:
Ozan Güven’in ifadesi: “Ayrılmak istediğimi söyleyince ‘Eğer ayrılırsan seni rezil ederim’ dedi. Tartışma ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komodinin üzerinde duran abajur yere düştü. Çekiştirirken de Deniz’in çenesine çarptı. Bana ‘Seni Türkiye’ye rezil edeceğim, kadın döven adam diye söyleyeceğim’ dedi ve vurmaya başladı. Ellerini tuttum, yüzümden yaralandım.” Cevap: Mümkün mü? Mümkün. Mantıklı mı? Mantıklı.
Cevap: Bu senaryo bir ‘tık’ daha mantıklı. Konunun kültürel bir kodu var. ‘Eski erkek arkadaş’ mevzu olursa, Türkiye’de erkeğin bulunduğu konumdan bağımsız, benzer örneklerin yaşanmışlığı çoktur. Alkan, ayrıca şu görüşlerini dile getirdi:
‘Kadın her koşulda haklıdır’ diye bir durum yok, ortada iftira da olabilir. Ama hukuk konuya ‘daha ziyade’ kadın haklı diye bakar. Herkesin atladığı bir şey daha var. Deniz Bulutsuz’un Adli Tıp Kurumu’ndan aldığı bir rapor var. Ne diyor rapor? Sol göz tamamen hasarlı. Karşı tarafta ne var? Boğuşmaya bağlı birkaç tırnak izi ve bazı morluklar. Kadın, hâkime ‘Beni neredeyse öldürecekti, kendimi korudum’ derse hâkim buna inanır ve ikna olur. Daha detay vereyim. Kadının boyu 1.60-65 civarı ve 50 kilo kadar. Güven ise 80 kilo-1.80 boylarında gibi. Bu durumda kadının erkeğe fiziksel şiddet uygulama olasılığı çok daha azdır.