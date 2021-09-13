Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, bir dönem sevgili olduğu Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili arasında yaşananlar mahkemeye taşınmıştı.
Hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı.
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Takvim yazarı Ufuk Özcan, Ozan Güven'in son durumunu şöyle anlattı;
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Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanması talep edilmiş ve dava açılmıştı.
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Yargı süreci devam ederken Ozan Güven, yıllardır oturduğu Levent'te bulunan evini kiraya vermiş.
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