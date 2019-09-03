Ozan Orhon canlı yayında anlattı: Hortum midemi delmiş
90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ozan Orhon, 2. Sayfa programına konuk oldu. Mide ameliyatı olan Orhon, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon konuk oldu.
İşte Orhon’un açıklamalarından satır başları...
- Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.
- Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.