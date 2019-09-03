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  3. 03 Eylül 2019 14:30

Ozan Orhon canlı yayında anlattı: Hortum midemi delmiş

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ozan Orhon, 2. Sayfa programına konuk oldu. Mide ameliyatı olan Orhon, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı.

Ozan Orhon canlı yayında anlattı: Hortum midemi delmiş

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon konuk oldu.

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Ozan Orhon canlı yayında anlattı: Hortum midemi delmiş

Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı merak edilenlerini canlı yayında anlattı.

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Ozan Orhon canlı yayında anlattı: Hortum midemi delmiş

İşte Orhon’un açıklamalarından satır başları...

- Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.
- Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.

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Ozan Orhon canlı yayında anlattı: Hortum midemi delmiş

- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...

- Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.

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