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  3. 20 Haziran 2019 13:51

Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor

Bir süre önce boşanacakları konuşulan Özcan Deniz ve Feyza Aktan iddiaları yalanlamışlardı. Ancak Özcan Deniz'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım boşanacakları iddialarını yeniden gündeme getirdi. Bir magazin programında yer alan

Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor

İstanbullu Gelin dizisinin karizmatik oyuncusu Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor. İddialara göre boşanmayı isteyen taraf Özcan Deniz... Peki Özcan Deniz ile Feyza Aktan neden boşanıyor?

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor

Geride bıraktığımız babalar gününde yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in evliliğini bitireceği iddia edildi.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor

ÖZCAN DENİZ - FEYZA AKTAN NEDEN BOŞANIYOR? Bir kanalda yayınlanan magazin haberine göre, boşanmayı isteyen taraf Özcan Deniz olurken, 15 ay süren evlilik sonrası verilen bu kararın altında nelerin yattığı henüz bilinmiyor.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA Çekişmeli bir boşanma olacağı konuşulurken, dava dosyasında yayın yasağı olduğu için detaylar şimdilik gizemini koruyor.

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