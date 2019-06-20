Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor
Bir süre önce boşanacakları konuşulan Özcan Deniz ve Feyza Aktan iddiaları yalanlamışlardı. Ancak Özcan Deniz'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım boşanacakları iddialarını yeniden gündeme getirdi. Bir magazin programında yer alan
İstanbullu Gelin dizisinin karizmatik oyuncusu Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor. İddialara göre boşanmayı isteyen taraf Özcan Deniz... Peki Özcan Deniz ile Feyza Aktan neden boşanıyor?
Geride bıraktığımız babalar gününde yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in evliliğini bitireceği iddia edildi.
ÖZCAN DENİZ - FEYZA AKTAN NEDEN BOŞANIYOR? Bir kanalda yayınlanan magazin haberine göre, boşanmayı isteyen taraf Özcan Deniz olurken, 15 ay süren evlilik sonrası verilen bu kararın altında nelerin yattığı henüz bilinmiyor.