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  3. 03 Mayıs 2020 17:56

Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evleniyor

Karantina döneminde, eski eşi ve oğlu Kuzey ile aynı evi paylaşan Özcan Deniz, oğlunun doğum gününde Aktan’a yeniden evlilik teklifinde bulundu.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evleniyor

2018 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, 1 yıl sonra tek celsede evliliklerini sonlandırmıştı.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evleniyor

Boşanma davasının ardından birbirinden vazgeçemeyen ve oğulları Kuzey Deniz için sık sık bir araya gelen çift, karantina sürecini de aynı evde geçirmeye başladı.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evleniyor

Bu süreçte ise ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı. ÖZCAN DENİZ'DEN ESKİ EŞİNE EVLENME TEKLİFİÖzcan Deniz, oğlu Kuzey’in doğum günü olan 30 Nisan’da, eski eşi Feyza Aktan'a ikinci kez evlenme teklifi etti. Aktan'ın cevabı ise 'evet' oldu.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evleniyor

Karantina sürecinde sorunları aşan ikili, yeniden nikah masasına oturacak.

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