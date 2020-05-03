Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evleniyor

Bu süreçte ise ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı. ÖZCAN DENİZ'DEN ESKİ EŞİNE EVLENME TEKLİFİÖzcan Deniz, oğlu Kuzey’in doğum günü olan 30 Nisan’da, eski eşi Feyza Aktan'a ikinci kez evlenme teklifi etti. Aktan'ın cevabı ise 'evet' oldu.