Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi
Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti 2018 yılının Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Kuzey'in dünyaya gelmesinin ardından sık sık boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti geçtiği
Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, bir yıllık evliliklerini geçtiğimiz Temmuz ayında tek celsede bitirmişti. Çiftin boşanmasına rağmen aynı evi paylaşmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Özcan Deniz, Zekeriyaköy'deki villasını sonunda eski eşi Feyza Aktan ve oğluna bırakıp kiraya çıktı.