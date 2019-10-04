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  3. 04 Ekim 2019 13:50

Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti 2018 yılının Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Kuzey'in dünyaya gelmesinin ardından sık sık boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti geçtiği

Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, bir yıllık evliliklerini geçtiğimiz Temmuz ayında tek celsede bitirmişti. Çiftin boşanmasına rağmen aynı evi paylaşmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

Özcan Deniz, Zekeriyaköy'deki villasını sonunda eski eşi Feyza Aktan ve oğluna bırakıp kiraya çıktı.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

Yan sitede kendisine daire kiralayan Özcan Deniz'in yeni evinin kirası dudak uçuklattı.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

ÖZCAN DENİZ'İN YENİ EVİNİN KİRASI DUDAK UÇUKLATTI! Oğlunun üzerine titreyen Özcan Deniz, yine Zekeriyaköy'de, eski eşi ve oğluna yürüme mesafesindeki bir siteden aylık 20 bin liraya, 500 metrekarelik bir villa kiraladığı öğrenildi.

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