Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

ÖZCAN DENİZ'İN YENİ EVİNİN KİRASI DUDAK UÇUKLATTI! Oğlunun üzerine titreyen Özcan Deniz, yine Zekeriyaköy'de, eski eşi ve oğluna yürüme mesafesindeki bir siteden aylık 20 bin liraya, 500 metrekarelik bir villa kiraladığı öğrenildi.