Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında yeni gelişme
Özcan Deniz ile eski Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Özcan Deniz hakkında iddianame düzenlenmişti.
Feyza Aktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.
Özcan Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde ise odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Şikayet üzerine Özcan Deniz hakkında 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davaya iki tarafta çeşitli dilekçeler sundu. Feyza Aktan dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Feyza Aktan'ı hamile olduğu dönemde eve kilitleyen Özcan Deniz'in şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede, "Özcan Deniz daha sonra 2018 Haziran ayında Göcek tatilinde Feyza Aktan'a annesinin yanında şiddet uygulamıştır. En son şiddet olayı ise