Özcan Deniz yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü: Çizgi film karakterine benzettiler

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, yeni imajıyla gündem oldu. Sakal bırakan Deniz, kendisini ''Şirin Baba''ya benzetenlere sitem etti.

Özcan Deniz yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü: Çizgi film karakterine benzettiler

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Cahide’de sahne aldığı gecede bir seyirciden gelen “Sakalını kes” sözleri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özcan Deniz yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü: Çizgi film karakterine benzettiler

“Mecburen sakallıyım”
Deniz, rol aldığı “Son Yemek” filmine atıfta bulunarak, “Kes diyorsun ama film çekiyorum. Onun için sakal var. Ben de çok mutlu değilim” ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü: Çizgi film karakterine benzettiler

“Şirin Baba" benzetmesine tepki
Sosyal medyada beyaz sakallı haliyle Şirin Baba karakterine benzetilen Özcan Deniz, bu yorumlara da yanıt verdi.

Özcan Deniz yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü: Çizgi film karakterine benzettiler

Deniz, “Arkadaşlar, elin yabancısı sakal bıraktığında çok karizmatik buluyorsunuz. Ne oluyor ya! Kendi sanatçınıza böyle davranmayın. Şirin Baba’yı da ayrıca seviyoruz.” diyerek sitem etti.

