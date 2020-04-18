Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak
Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, birçok kültür sanat faaliyetinde yöntem değişikliğine gidiliyor.
Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, birçok kültür sanat faaliyetinde yöntem değişikliğine gidiliyor.
Dizi ve film setlerinin bir kısmı dururken, bir kısmında ise alternatif çekim metodları kullanılmaya başlanıyor.
Oyuncuların ev ortamlarında kendilerinin çektikleri amatör görüntülerden oluşan diziler izleyicilerle buluşmaya başladı. Evde dizi, film çekimi projelerine Özcan Deniz de dahil oldu.