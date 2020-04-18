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  3. 18 Nisan 2020 10:52

Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, birçok kültür sanat faaliyetinde yöntem değişikliğine gidiliyor.

Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, birçok kültür sanat faaliyetinde yöntem değişikliğine gidiliyor.

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Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Dizi ve film setlerinin bir kısmı dururken, bir kısmında ise alternatif çekim metodları kullanılmaya başlanıyor.

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Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Oyuncuların ev ortamlarında kendilerinin çektikleri amatör görüntülerden oluşan diziler izleyicilerle buluşmaya başladı. Evde dizi, film çekimi projelerine Özcan Deniz de dahil oldu.

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Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

İzolasyon sürecinde evde hikayeler yazan oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz de evini film setine çevirdi.

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