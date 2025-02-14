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Özcan Deniz'in eşi kayınvalidesinden dayak mı yedi?

Ünlü magazin gazetecisi Mehmet Üstündağ Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın Deniz'in annesinden şiddet gördüğünü iddia etti.

Özcan Deniz'in eşi kayınvalidesinden dayak mı yedi? - Resim: 1

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile kendisinden 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar'ın evliliğiyle ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

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Özcan Deniz'in eşi kayınvalidesinden dayak mı yedi? - Resim: 2

2023 yılında nikah masasına oturan çiftin evliliklerinin Özcan Deniz'in annesi yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçtiği öne sürüldü.

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Özcan Deniz'in eşi kayınvalidesinden dayak mı yedi? - Resim: 3

Ünlü gazeteci Mehmet Üstündağ, konuk olduğu Gel Konuşalım programında, Deniz’in annesi ve kız kardeşinin Samar Dadgar’a şiddet uyguladığını iddia etti.

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Özcan Deniz'in eşi kayınvalidesinden dayak mı yedi? - Resim: 4

Mehmet Üstündağ, programda şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

"Samar hakkında kulağıma gelen bilgiler var. Bana anlatılanlara göre, Samar, Feyza Hanım’dan olan çocuğa çok iyi bakıyormuş."

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