Özcan Deniz'in eşi kayınvalidesinden dayak mı yedi?
Ünlü magazin gazetecisi Mehmet Üstündağ Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın Deniz'in annesinden şiddet gördüğünü iddia etti.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile kendisinden 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar'ın evliliğiyle ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.
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2023 yılında nikah masasına oturan çiftin evliliklerinin Özcan Deniz'in annesi yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçtiği öne sürüldü.
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Ünlü gazeteci Mehmet Üstündağ, konuk olduğu Gel Konuşalım programında, Deniz’in annesi ve kız kardeşinin Samar Dadgar’a şiddet uyguladığını iddia etti.
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Mehmet Üstündağ, programda şu çarpıcı açıklamaları yaptı:
"Samar hakkında kulağıma gelen bilgiler var. Bana anlatılanlara göre, Samar, Feyza Hanım’dan olan çocuğa çok iyi bakıyormuş."
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