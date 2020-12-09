  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Aralık 2020 10:15

Özcan Deniz’in oğlu Kuzey ile paylaşımı olay oldu

Seni Çok Bekledim adlı yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Özcan Deniz’in oğlu Kuzey ile paylaşımı olay oldu

Seni Çok Bekledim adlı yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.

1/ 10
Özcan Deniz’in oğlu Kuzey ile paylaşımı olay oldu

Son günlerde eski eşi Feyza Aktan ile yaşadıkları çekişmelerle gündeme gelen Özcan Deniz'in Feyza Aktan'ın kendisine ait evi gasp ettiğini söylemesi ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

2/ 10
Özcan Deniz’in oğlu Kuzey ile paylaşımı olay oldu

Feyza Aktan'ın "Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır." sözleriyle yanıt verdiği olay sonrası Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafına yazdığı not ile sitem etmişti.

3/ 10
Özcan Deniz’in oğlu Kuzey ile paylaşımı olay oldu

Kariyerine şarkıcı olarak başlayan son dönemlerde yönetmen ve oyuncu kimliği ile ön plana çıkan Özcan Deniz'den oğluyla yeni paylaşım geldi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM