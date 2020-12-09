Özcan Deniz’in oğlu Kuzey ile paylaşımı olay oldu
Seni Çok Bekledim adlı yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Seni Çok Bekledim adlı yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Son günlerde eski eşi Feyza Aktan ile yaşadıkları çekişmelerle gündeme gelen Özcan Deniz'in Feyza Aktan'ın kendisine ait evi gasp ettiğini söylemesi ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Feyza Aktan'ın "Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır." sözleriyle yanıt verdiği olay sonrası Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafına yazdığı not ile sitem etmişti.