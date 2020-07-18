Özer Arkun’un ifadesi ortaya çıktı
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato solisti Özer Arkun’un ifadesi ortaya çıktı. Hakkında tehdit, yaralama, hürriyeti tahdit, cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatılan Arkun, “Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım” dedi.
Rubato solisti Özer Arkun’un kız arkadaşı B.Y.'nin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Tehdit", "Yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlatıldı. Polise ifade veren Arkun, sevgilisi B.Y. ile bir yılı aşkın süredir ciddi birliktelik yaşadığını söyledi.
“ÜZERİME SALDIRDI” Sevgilisi B.Y.’nin aşırı kıskanç olduğunu ve bu sebepten dolayı birçok kez tartışma yaşadıklarını söyleyen Arkun, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Tartışmanın uzamaması için bende evden çıkmak istedim. Gitmeme engel olup hakaretlerde bulundu. Kollarından ve bileklerinden tutmaya çalışırken bir anda elim kontrol dışı suratına, burun kısmına çarptı. Dengesini kaybederek yere düştü. Burnunu tutarak kendisini yatağın üstüne attı. Bende hemen kendisini kaldırdım. Burnundan kan damlamaya başlamıştı. Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım" dedi.
Arkun, B.Y.'nin göz altları ve göz kapaklarında morarma gördüğünü belirterek, "Kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye gittik. Doktora merdivenden düştüğünü söylemiş. Bana, polise ifade verip uğraşmamak için böyle söylediğini söyledi. Ben kendisine şikayet etmezsen seni hastaneye götürürüm demedim. Tehdit etmedim. Kolunu kıvırarak suratına defalarca yumruk attığım iddiası tamamen uydurmadır. Kolundaki ağrının sebebi elinin üzerine düşmesi. Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım" ifadelerini kullandı.