Özge Borak organik tarıma başladı

Hepimize güzel bir hafta olsun. Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp, yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor. Rahmetli dedemden kalma iki ağacımız var; armut ve erik...