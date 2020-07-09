Özge Borak organik tarıma başladı
Soluğu Avşa Adası'nda alan oyuncu Özge Borak, organik tarıma merak sardı. Olgunlaşan domatesleri dalından toplayan Borak, "Burada hemen her yaşayanın bahçesi var. Eksikleri gidip, bağdan, bahçeden toplayıp, alıyoruz ama olmuşları da kendin toplamak gibisi yok" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs sebebiyle bir süredir evde önlem amaçlı karantinada olan oyuncu Özge Borak, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Avşa Adası'nda aldı.
Bahçesine kavun eken Özge Borak, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Borak, paylaşımına şu notu düştü:
Hepimize güzel bir hafta olsun. Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp, yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor. Rahmetli dedemden kalma iki ağacımız var; armut ve erik...
Yakında şeftali de olur, o daha fidan olmasına rağmen üstünde var birkaç tane. Bugün de kışın babamın saksılarda yetiştirdiği kavunları ektim bahçeye. Öptüm seni kavun, tutmamazlık etmeyin haaa. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım. Yarın da biber, salatalık fidesi alıp, onları dikeriz. Bence yaparız; değil mi baba?