Özge Borak'ı mayo defilesinde görenler gözlerine inanamadı

Sahne gibi değil, bir başka hissediyor insan kendini. Farklıydı.. Cihan, arkadaşım, işini seven biri olarak en heyecanlı gecelerinden birine beni de ortak ettiğin için teşekkür ederim. Harikaydı.. Ve Aslıhan; sen iyi ki varsın, iyi ki zamanında Cihan’la bizi bir araya getirdin. Daha yolumuz uzun! Övgülerle karşılayan davetliler, utandırdınız, nasıl sevindim izahı yok. Ne mutlu."







