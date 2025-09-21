Özge Özpirinçci canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, İtalya’da katıldığı televizyon programında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Ekranların güzel oyuncularından Özge Özpirinçci, İtalyan televizyon kanalında konuk olduğu programda zor anlar yaşadı.
1 / 15
Milano’da çekimleri yapılan popüler program Verissimo'ya konuk olan Özpirinçci, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi anarken gözyaşlarına hakim olamadı.
2 / 15
Bu sezonun ilk Türk konuğu olarak programa çıkan oyuncu, ALS hastalığı nedeniyle kaybettiği babasından söz ederken gözyaşlarına boğuldu.
3 / 15
O anlar, programın tanıtım videosunda da yer aldı ve “Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı” notuyla paylaşıldı.
4 / 15