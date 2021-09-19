Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk evlendi
Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, dün akşam Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturdu
Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katıldı.
Hamileliğinde 6’ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.
35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz önceki gün su altında çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İlk defa karnı burnunda pozunu Instagram hesabından paylaşan Özge Özpirinçci, gönderisine, Yunanca'da 'güzel düşünme, iyilik dolu bir zihin' anlamına gelen 'eunoia' notunu düştü. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Özpirinçci'nin fotoğrafına; Ceyda Düvenci, Gonca Vuslateri, Ayşe Tolga, Songül Öden, Damla Sönmez, Elvin Levinler, Demet Evgar, Hazal Kaya, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler yorum yaptı.
Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz haftalarda hakkında merak edilenleri Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na anlatmıştı. Henüz bebeğin ismine karar vermediklerini söyleyen ünlü oyuncu, "Kızımın hafif bir ismi olmasını istiyorum. İsimle ilgili sakin bir arayıştayım." demişti.