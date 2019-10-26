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  3. 26 Ekim 2019 16:26

Özge Özpirinçci'den ''cimrilik'' itirafı

Oyuncu Özge Özpirinçci, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Özpirinçci, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Özge Özpirinçci'den ''cimrilik'' itirafı

İşte Özge Özpirinçci'nin açıklamaları:

* Reddettiğim için pişman olduğum bir rol yok ama kabul edilmeyip 'Allah'ım verilmiş sadakam varmış' dediğim var.

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Özge Özpirinçci'den ''cimrilik'' itirafı

* Ortaokulda harçlıkla yaşama dönemine geçtim. 13 yaşında kız çocuğuna parayı verip, ' 1 ay bununla yaşa' diyorlar. İlk gün bakıyorsun para çok, ilk haftanın sonunda bitiyor. O dönem annemle babamın cüzdanından çok para çaldım. Hemen sonrasında da itiraf geliyor zaten 'Ben senin cüzdanından 50 lira aldım' diye...

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Özge Özpirinçci'den ''cimrilik'' itirafı

* Şimdi çok tutumlu biriyim. Hatta o kadar tutumluyum ki, arkadaşlarımın arasında 'cimri' diye bilinirim. Kıyafete çok para vermem mesela, üzülüyorum...

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Özge Özpirinçci'den ''cimrilik'' itirafı

* Burun damarlarım çok ince olduğu için sümküremiyordum. Onların da bir şekilde çıkması lazım, ne yapacaksın? O yüzden burnumu çok karıştırıyormuşum. Ama acayip derecede. Of yani! İlkokul birinci sınıfta oturduğum sıranın altı onlarla doluydu. Artık bıraktım.

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