Özge Özpirinçci'den ''cimrilik'' itirafı

* Burun damarlarım çok ince olduğu için sümküremiyordum. Onların da bir şekilde çıkması lazım, ne yapacaksın? O yüzden burnumu çok karıştırıyormuşum. Ama acayip derecede. Of yani! İlkokul birinci sınıfta oturduğum sıranın altı onlarla doluydu. Artık bıraktım.

