Özge Özpirinçci'nin yeni dizisi belli oldu

Melekler Korusun, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın ve Mucize Doktor gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Özpirinçci, Sandık Kokusu sonrası gelen çok sayıda teklifi değerlendirdi. Başarılı oyuncu, Gold Film imzalı Sakıncalı dizisinde karar kıldı.