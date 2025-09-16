Özge Özpirinçci'nin yeni dizisi belli oldu
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Sakıncalı adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Son olarak Sandık Kokusu dizisinde “Karsu” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Özpirinçci, kısa bir dinlenme döneminin ardından yeni projesiyle ekranlara dönüyor.
Melekler Korusun, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın ve Mucize Doktor gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Özpirinçci, Sandık Kokusu sonrası gelen çok sayıda teklifi değerlendirdi. Başarılı oyuncu, Gold Film imzalı Sakıncalı dizisinde karar kıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Ayça Üzüm’ün senaryosunu kaleme aldığı, Arda Sarıgün’ün yönetmenliğini üstlendiği projede Özpirinçci, “Süreyya” karakterine hayat verecek. Oyuncu, yeni rolü için kamera karşısına geçti.
Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaşacağı dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu rol alıyor.