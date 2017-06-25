Özge Özpirinçci'ye ilginç uyarı



Uzun bir metin kaleme alan Özpirinçci, "Güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Kaşlarımı doğal bırakmak benim tercihim ve şu anda oynadığım role uygun modelin bu olduğunu düşünüyorum. 'Acilen kilo alman lazım' demişsiniz. Fakat ben sağlıklı beslenen ve sporunu yapan bir insan olarak sanırım bu konuda sizin 'tavsiyeniz'dense kendi hislerimi dinlemeliyim ki ayrıca yine bu rol için bu kilonun uygun olduğunu düşünüyorum. Size iyi günler dilerim" mesajını yayımladı.

