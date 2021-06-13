Özge Ulusoy'un değişimi olay oldu
Özge Ulusoy, 2003'ten 2021 yılına kadar olan değişiminin kolaj halinde sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili konuştu.
Manken ve sunucu Özge Ulusoy'un burnuna estetik yaptırdıktan sonraki hali dikkat çekti. Ulusoy'un yüzündeki büyük değişime takipçilerinden yorum yağdı. Yorumların ardından yeni bir paylaşım daha yapan Ulusoy, "Fotoğrafta saç, makyaj, Photoshop falan biraz daha değişik çıkmış" dedi.
Mavi bandanasıyla kamera karşısında poz veren Özge Ulusoy'un paylaşımı, "Çok değişmişsin, seni tanımakta zorlandım", "Fotoğraftaki sen olamazsın!", "Kim bu?" şeklinde yorum yağmuruna tutuldu.
Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Ulusoy "Fotoğrafta saç, makyaj, Photoshop falan biraz daha değişik çıkmış. Her şey kontrol altında" notunu yazdı.
Yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Özge Ulusoy, geçtiğimiz ay ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söylemişti. Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" demişti.