Özge Ulusoy’un sevgilisi Faruk Çolakoğlu tatil için kesenin ağzını

Özge Ulusoy, tatil rotasını sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Portofino'nun ardından Sardinya Adası'na çevirdi. Ulusoy'la yurt dışında buluşan Çolakoğlu, Sardinya kaçamağı için de kesenin ağzını açtı. İşadamı, aşkıyla konaklamak için geceliği 23 bin lira olan Hotel Cala di Volpe'yi tercih etti.