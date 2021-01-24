Özge Yağız ve Gökberk Demirci aşka geldi
Bir dönem "Yemin" adlı dizide birlikte rol alan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin dizi aşkı gerçek olmuş, ikili hayranlarını sevindirmişti. Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden çift, aşklarını gözler önüne sermekten çekinmiyor.
Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin romantik paylaşımları olay oldu. Evlilik yolundaki ünlü çiftin, sosyal medya paylaşımları hayranlarını mest etmeye devam ediyor.
Yemin dizisinde Reyhan ve Emir olarak tanıdığımız oyuncu çift, dizi aşkını gerçek hayata taşıyarak hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı. Dizi takipçilerinin zaten çok yakıştırdığı ikilinin bu haberi sevenlerini mutlu etmişti.
Takipçilerinin yakın markajındaki bu aşkın kahramanları yaptıkları paylaşımlar ile birlikteliklerinin doludizgin ilerlediğini kanıtlar nitelikte. Evlilik yolunda sağlam adımlar atan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, yeni paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Gökberk Demirci, Instagram story'sinden kendisinin ve sevgilisi Özge Yağız'ın birlikte yer aldığı karakalem resmini aşkını etiketleyerek kalp emojisi ile paylaştı. Hayranlarından birinin çizdiği resme "Çok güzel olmuş. Elinize, emeğinize sağlık" notunu düşen yakışıklı oyuncuya sevgilisi Özge Yağız karşılık vermekte gecikmedi. Güzel oyuncunun "Müthiş" yazdığı paylaşımındaki karesi ve yorumu takipçilerini mest etti.