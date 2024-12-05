Özgü Kaya fileli elbisesiyle Victoria Secret gecesine damga vurdu
Ünlü oyuncu Özgü Kaya, Victoria Secret'ın 10. yıl kutlamasında giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.
Son olarak Güzel Aşklar Diyarı adlı dizide rol alan güzel oyuncu Özgü Kaya, 6. bölümde erken final şoku yaşamıştı.
1 / 5
Yeni projeleri değerlendiren ünlü oyuncu, son olarak Victoria Secret'ın 10. yıl kutlamasına katıldı. Geceye fileden elbisesiyle katılan ünlü oyuncu iddialı tarzıyla beğeni topladı.
2 / 5
Özgü Kaya geceye hazırlandığı anları sosyal medyada paylaştı.
3 / 5
Güzel oyuncu paylaşımına ''Victoria Secret için hazırım'' notunu düştü.
4 / 5