Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç'ın Yunanistan sahillerindeki erken balayı tatili olay oldu

Geçmişte "Üç Kız Kardeş", "Kimse Bilmez", "Adı Efsane" ve "Mehmetçik Kûtulamâre" gibi önemli projelerde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özgü Kaya, bu kez özel hayatındaki mutluluk tablosuyla dikkat çekiyor.