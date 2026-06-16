Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç'ın Yunanistan sahillerindeki erken balayı tatili olay oldu
Başarılı oyuncu Özgü Kaya ve sevgilisi Murat Dalkılıç, yaz tatillerini Yunanistan'ın Eresos adasında geçiriyor. "Üç Kız Kardeş" dizisiyle yıldızı parlayan 30 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil fotoğrafları, takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Özgü Kaya ile ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın mutlu birliktelikleri, yurt dışı tatilleriyle magazin gündemini süslemeye devam ediyor. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu komşu ülke Yunanistan'da atan ünlü çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Geçmişte "Üç Kız Kardeş", "Kimse Bilmez", "Adı Efsane" ve "Mehmetçik Kûtulamâre" gibi önemli projelerde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özgü Kaya, bu kez özel hayatındaki mutluluk tablosuyla dikkat çekiyor.
yaşındaki güzel oyuncu ve sevgilisi Murat Dalkılıç, deniz ve güneşin tadını çıkarmak için Yunanistan'ın gözde tatil bölgelerinden Eresos adasını tercih etti.
Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen Özgü Kaya, kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle göz doldurdu. Instagram üzerinden yapılan paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.