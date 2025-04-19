Özgü Namal’dan Kızıl Goncalar dizisine vedası olay oldu
Now TV ekranlarında yayınlandığı her bölümüyle dikkat çeken Kızıl Goncalar dizisi adım adım finale yürürken, Özgü Namal, vedasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Aralık 2023'te yayın hayatına başlayan ve yoğun ilgi gören Kızıl Goncalar, uzun süre pazartesi günlerinin vazgeçilmezi olmuştu. Gold Film imzalı ve NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 28 Nisan’da yayınlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda edecek.
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisi bu hafta son kez sete çıkıyor.
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin final bölümünden görüntüler sosyal medyaya sızmıştı.
Yayınlanan görüntülerde Özcan Deniz'in sedye üzerinde gittiği ve Mert Yazıcıoğlu'nun ona eşlik ettiği görüldü. Aynı görüntülerde Deniz'in Yazıcıoğlu'nu göstererek 'Hep bunun yüzünden.' ifadelerini kullanması dikkat çekti.