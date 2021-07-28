Paris Hilton'dan hamilelik açıklaması
2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Milliken Reum ile Şubat 2021'de evlilik yolunda ilk adımı atan Paris Hilton, hamile olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Milliken Reum ile Şubat 2021'de evlilik yolunda ilk adımı atan Paris Hilton, hamile olduğu yönündeki haberlere açıklık getirdi.
"EVLENENE KADAR BEKLEYECEĞİM"
'This Is Paris' adlı podcast yayınında konuşan 40 yaşındaki sosyetik güzel, "Hamile değilim, henüz değilim. Evlenene kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
2022'ye kadar çocuk istemediğini belirten Hilton, "Düğünüme hazırlık yapıyorum. Gelinliğim dikiliyor, muhteşem göründüğünden ve mükemmel bir şekilde oturduğundan emin olmak istiyorum. Yani kesinlikle o kısmı bekliyorum" dedi.
"HAYALİMDEKİ ADAM"
Paris Hilton, daha önce ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, "Yüzde yüz eminim ki hayalimdeki adam. Sürekli düğün planları, çocuklarımızın isimleri gibi konular hakkında konuşuyoruz. Hayatımın bundan sonraki adımı için çok heyecanlıyım. Sonunda gerçek bir hayatım varmış gibi hissediyorum" şeklinde konuşmuştu.