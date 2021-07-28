Paris Hilton'dan hamilelik açıklaması

"HAYALİMDEKİ ADAM"



Paris Hilton, daha önce ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, "Yüzde yüz eminim ki hayalimdeki adam. Sürekli düğün planları, çocuklarımızın isimleri gibi konular hakkında konuşuyoruz. Hayatımın bundan sonraki adımı için çok heyecanlıyım. Sonunda gerçek bir hayatım varmış gibi hissediyorum" şeklinde konuşmuştu.