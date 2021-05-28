Parti sırasında diğer binanın çatısına atlamak istedi, feci şekilde can verdi
New York'un East Village semtinde birçok kişinin katıldığı çatı partisine karşı çatıya atlamak için ölen 24 yaşındaki kız damga vurdu.
Kendilerine olay ile ilgili üç farklı şeyin anlatıldığını söyleyen Cameron'un amcası Michael Perrelli, New York Daily News'e, önce Cameron'ın çatı kenarında yürümeye çalıştığı sırada ayağının kaydığını ve düştüğünü, daha sonra ise partinin bulunduğu binanın çatısından yandaki binanın çatısına atlamak isterken düştüğünü söylendiği ifade etti.
Cameron'ın babası ise, kızının her konuda çok dikkatli olduğunu ve asla risk alan bir kişi olmadığı için bir çatıdan diğer bir çatıya atlama ihtimalinin hiç olmadığını söyledi.
Sağlık ekipleri ise Cameron için olay yerine geldiklerinde yapacak bir şey olmadığını ve hastaneye kaldırıldıktan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi.
Polis yetkilileri ise çatı partilerinde alkol kullanıldığı için partilerin her zaman tehlikeli olduğunu tüm uyarılara rağmen insanların çatı partisi yaptıklarını ve çatılardan diğer çatılara atlama alışkanlığından vazgeçmediklerini söyledi.