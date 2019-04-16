Payitaht Abdülhamid setinde kaza

Uçan hastane odasından paylaştığı fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: "Canlar biraz bilgi kirliliği olmuş galiba. Sabahtan bu yana hadiseyi duyup arayan arkadaşlarımdan bunu anlıyorum. Dün bir kaza geçirdim canlar. Maalesef attan düşerek kolumu ve belimdeki küçük bir kemiği kırdım."