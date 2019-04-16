Payitaht Abdülhamid setinde kaza
Payitaht Abdülhamid dizi setinde feci bir kaza yaşandı. Dizide Ahmet Celalettin Paşa karakterini canlandıran Cem Uçan, çekimler sırasında attan düşerek hastaneye kaldırıldı. Kolu ve bel kemiği kırılan Uçan bugün ameliyat olacak. .
Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Ahmet Celalettin Paşa karakterine hayat veren Cem Uçan attan düşerek sakatlandı.
Uçan hastane odasından paylaştığı fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: "Canlar biraz bilgi kirliliği olmuş galiba. Sabahtan bu yana hadiseyi duyup arayan arkadaşlarımdan bunu anlıyorum. Dün bir kaza geçirdim canlar. Maalesef attan düşerek kolumu ve belimdeki küçük bir kemiği kırdım."