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  3. 16 Nisan 2019 11:15

Payitaht Abdülhamid setinde kaza

Payitaht Abdülhamid dizi setinde feci bir kaza yaşandı. Dizide Ahmet Celalettin Paşa karakterini canlandıran Cem Uçan, çekimler sırasında attan düşerek hastaneye kaldırıldı. Kolu ve bel kemiği kırılan Uçan bugün ameliyat olacak. .

Payitaht Abdülhamid setinde kaza

Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Ahmet Celalettin Paşa karakterine hayat veren Cem Uçan attan düşerek sakatlandı.

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Payitaht Abdülhamid setinde kaza

Hastaneye kaldırılan Cem Uçan sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Payitaht Abdülhamid setinde kaza

Uçan hastane odasından paylaştığı fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: "Canlar biraz bilgi kirliliği olmuş galiba. Sabahtan bu yana hadiseyi duyup arayan arkadaşlarımdan bunu anlıyorum. Dün bir kaza geçirdim canlar. Maalesef attan düşerek kolumu ve belimdeki küçük bir kemiği kırdım."

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Payitaht Abdülhamid setinde kaza

"Şu anda durumum çok iyi. Hastanedeyim, salı günü ameliyat olacağım. İyi olacak her şey Allah'ın izni ile..."

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