Payitaht Abdülhamid’e koronavirüs engeli
Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi.
Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi.
ÇEKİMLER DURDURULDU Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 8 bin 800'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 218 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı.
Ölümcül virüsün 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi sonrası ülkemizde önlemler had safhaya çıkarıldı. Önlemler kapsamında birçok dizinin çekimlerine de ara verildi.