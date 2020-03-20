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  3. 20 Mart 2020 10:45

Payitaht Abdülhamid’e koronavirüs engeli

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi.

Payitaht Abdülhamid’e koronavirüs engeli

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi.

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Payitaht Abdülhamid’e koronavirüs engeli

ÇEKİMLER DURDURULDU Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 8 bin 800'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 218 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı.

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Payitaht Abdülhamid’e koronavirüs engeli

Ölümcül virüsün 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi sonrası ülkemizde önlemler had safhaya çıkarıldı. Önlemler kapsamında birçok dizinin çekimlerine de ara verildi.

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Payitaht Abdülhamid’e koronavirüs engeli

Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerinin de durdurulmasına karar verildi.

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