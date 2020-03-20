Payitaht Abdülhamid’e koronavirüs engeli

ÇEKİMLER DURDURULDU Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 8 bin 800'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 218 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı.