Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Uzak Şehir yayın akışından çıkarıldı
Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in 54. yeni bölümü Kanal D'nin yayın akışından çıkarıldı...
Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrollü Uzak Şehir, bu hafta yayın akışında yaşanan değişiklik nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Fenomen dizinin müdavimleri, 54. yeni bölümün neden yayınlanmadığını ve dizinin ekranlara ne zaman döneceğini araştırmaya başladı.
Kanal D tarafından paylaşılan 16 Mart 2026 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü yerine bu akşam Kadir Gecesi Özel programı yer alacak. Kanal yönetimi, mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla program akışında düzenleme yaparak dini içerikli özel yayını izleyiciyle buluşturma kararı aldı. Dizinin saat 21:00'deki diliminde ise Uzak Şehir'in tekrar bölümü ekranlara gelecek.
Dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, kanalın güncel yayın planlamaları doğrultusunda Uzak Şehir’in 54. yeni bölümünün, önümüzdeki hafta veya bayram haftasının ardından kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor. Yayın takvimindeki güncellemeler netleştikçe izleyicilerle paylaşılmaya devam edilecek.