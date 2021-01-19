Peaky Blinders hayranlarını üzen haber

Dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Final sezonuyla ekranlara gelecek dizinin kesin olarak hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde yayınlanacak fragman ile final tarihinin duyurulması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.