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  3. 19 Ocak 2021 13:01

Peaky Blinders hayranlarını üzen haber

Dünyaca popüler diziler arasında yer alan Peaky Blinders dizisinin merakla beklenen 6'ncı sezonu için çalışmalar başladı. Ancak 2013 yılında yayın hayatına başlayan İngiliz dönem dizisi Peaky Blinders'ın sevinlerine üzücü haber geldi.

Peaky Blinders hayranlarını üzen haber

Dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Final sezonuyla ekranlara gelecek dizinin kesin olarak hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde yayınlanacak fragman ile final tarihinin duyurulması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Peaky Blinders hayranlarını üzen haber

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ
1. Kara Salı Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

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Peaky Blinders hayranlarını üzen haber

2. Kara Kediler Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.

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Peaky Blinders hayranlarını üzen haber

3. Strateji Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.

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