Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin tepkisi
Tülin Şahin ve Pedro de Noronha'nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019'da dünyaya geldi. Ünlü manken, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı.
Çocuğunun annesi ile mahkemelik olan Pedro de Noronha, magazin gündeminden düşmüyor. Bebek'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Portekizli iş insanına, Deniz Akkaya'nın tercümanlık yapması dikkat çekti.
Basın mensuplarının "Önceki gün çıkan röportajınızdan sonra neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Pedro De Noronha, açtı ağzını yumdu gözünü.
Noranha, "Sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasına çok sevindim. Uzun süredir şahsımla ilgili birbirinden değişik haberler çıkıyordu. Ben de doğruları anlatarak gerçekleri ortaya çıkardım. Buradaki hukuk sistemine çok güveniyorum. Benim asıl derdim geçmişte olan değil, kızım Siena'yı görmek istiyorum" dedi.
Portekizli iş insanı, "Hem kendi çocuklarınız, hem de Tülin Hanım'dan olan kızınız Siena, bu olaylardan olumsuz etkilendi. Bundan sonra ne olacak? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.