Pelin Akil hamilelik paylaşımıyla duygulandırdı
Oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikizleri Alin ve Lina geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti. Hamileliği boyunca yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Pelin Akil, doğum sonrası yaşadıklarını da karnı burnunda olduğ
Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmişti. Pelin Akil, hamilelik ve sonrasında yaşadığı süreci anlattı.
Akil, karnı burnunda olduğu zamanlara ait fotoğrafını paylaşarak, " Oyun gibi level level değişen zorluklar, bir maraton bitiyor diğeri başlıyor." ifadelerini kullandı.
"BU GÜNLERİN TADINI ÇIKARIN" Güzel oyuncu, Instagram'da yayınladığı karelere duygusal ve eğlenceli bir not yazarak, "Şu hallerimin TBT olduğuna inanamıyorum. Karnı burnunda güzel anneler, biliyorum uyurken ne sağa ne sola dönebiliyorsunuz, yürürken aşağıya baskı oluyor ve sürekli oturmak istiyorsunuz, duygusal değişimler de cabası, sanki saat kurmuş gibi bazen daha gün bile ağarmadan ayağa dikiliyorsunuz, belki eşiniz uyurken siz evde kaç tur dönüyorsunuz, kasılmalar ağrılar falan da filanlar, hepsini riskli gebelik olduğundan fazlasıyla ve daha da ayrıntılı yaşadım.