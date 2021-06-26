Pelin Akil takipçisinin mesajını ifşa etti! ''Yazık ya ne diyeyim...''
Sosyal medyada ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı haline gelen oyuncu Pelin Akil, bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesajını ifşa etti. Çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlanan Akil, yazılanlara isyan etti.
Kendisinden dört yaş küçük meslektaşı Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Pelin Akil, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı.
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Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, kızlarıyla geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.
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LİNA İLE VİDEOSUNU PAYLAŞTI
Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı diziden ayrılmasıyla soluğu ailesiyle tatilde alan Akil, son olarak kızlarından Lina ile yürürken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.
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Kızını kucağında taşıyan ve onunla aynı hareketleri yapan güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken; Pelin Akil, bunun video üzerine bir takipçisinin, kendisini ikizleri arasında ayrımcılık yapmakla suçlamasını ifşa etti.
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