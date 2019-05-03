Pelin Akil ve Anıl Altan ikizlerin fotoğrafını ilk kez paylaştı
2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina geçtiğimiz nisan ayında dünyaya geldi. Hamilelik süreci boyunca yaşadığı mutlu anları takipçileriyle paylaşan Pelin Akil doğumdan sonra da m
Hamilelik süreci boyunca yaşadığı mutlu anları takipçileriyle paylaşan Pelin Akil doğumdan sonra da mutluluğunu paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yaşadığı süreçle ilgili paylaşım yapan Pelin Akil bebekleri Alin ve Lina'nın ilk fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.
Pelin Akil, Instagram hesabından kızları Alin ve Lina ile birlikte uzanan Herkül'ün fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı: Size biraz şuan ki süreçten bahsedeyim. Şu ponçik ayakların başında duran Herkül her 3 saatte 1 bizimle birlikte ayakta ve bizim dışımızda odaya giren herkesi bebeklerden uzaklaştırıyor, inanılmaz bir sahiplenme inanılmaz bir abicilik.
Biz nasıl mıyız? Biraz yorgun, biraz dalgın ve durgun ama çok sevgi dolu çok aşık ve çok keyifliyiz. Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar?