Pelin Akil ve Anıl Altan ikizlerin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Pelin Akil, Instagram hesabından kızları Alin ve Lina ile birlikte uzanan Herkül'ün fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı: Size biraz şuan ki süreçten bahsedeyim. Şu ponçik ayakların başında duran Herkül her 3 saatte 1 bizimle birlikte ayakta ve bizim dışımızda odaya giren herkesi bebeklerden uzaklaştırıyor, inanılmaz bir sahiplenme inanılmaz bir abicilik.