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Pelin Akil'den hamilelik dönemiyle ilgili olay olan itiraf

2016 yılında Anıl Altan'la dünyaevine giren ve 3 yıl sonra da ikiz kızlarına kavuşan Pelin Akil, hamileyken aşerdiği şeyi "Tuvalette yiyordum." diyerek açıkladı.

Pelin Akil'den hamilelik dönemiyle ilgili olay olan itiraf - Resim: 1

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında evlendi. 

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Pelin Akil'den hamilelik dönemiyle ilgili olay olan itiraf - Resim: 2

Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına aldı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını verdi. 

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Pelin Akil'den hamilelik dönemiyle ilgili olay olan itiraf - Resim: 3

Bir süredir ayrılık iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift hakkında yine boşanma iddiası çıkmış, Anıl Altan bu iddialara son noktayı koymuştu. 

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Pelin Akil'den hamilelik dönemiyle ilgili olay olan itiraf - Resim: 4

Anıl Altan, "Üç senedir bizi boşuyorlar… Bu haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin." dedi.

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