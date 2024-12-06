Pelin Akil'den hamilelik dönemiyle ilgili olay olan itiraf
2016 yılında Anıl Altan'la dünyaevine giren ve 3 yıl sonra da ikiz kızlarına kavuşan Pelin Akil, hamileyken aşerdiği şeyi "Tuvalette yiyordum." diyerek açıkladı.
"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında evlendi.
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Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına aldı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını verdi.
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Bir süredir ayrılık iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift hakkında yine boşanma iddiası çıkmış, Anıl Altan bu iddialara son noktayı koymuştu.
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Anıl Altan, "Üç senedir bizi boşuyorlar… Bu haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin." dedi.
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