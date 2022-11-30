Pelin Karahan imaj değiştirdi: Güzelliği ile mest etti
Verdiği kilolar sonrası iddialı pozları ilgi odağı olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, yeni imajı ile görenleri adeta büyüledi.
2014 yılında hayatını Bedri Güntay ile birleştiren ve bu mutlu evliliğinden iki de oğlu olan Pelin Karahan, son olarak estetik açıklamasıyla dikkat çekmişti. Pelin Karahan şimdi de yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı.
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Saç rengini değiştiren Pelin Karahan'ın yeni imajı dikkat çekerken oyuncuya yorum yağdı.
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Oyuncunun koyu renge boyattığı saçları için takipçileri "Önceki de güzeldi ama bu daha genç göstermiş" yorumlarında bulundu.
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