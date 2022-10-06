Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı
İlk olarak Kavak Yelleri dizisiyle gündeme gelen Pelin Karahan, bir derginin yeni sayısı için kameralar karşısına geçti.
Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokulu Arı Koleji’nde okudu.
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Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı.
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Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu.
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Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu.
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