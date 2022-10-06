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  4. Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

İlk olarak Kavak Yelleri dizisiyle gündeme gelen Pelin Karahan, bir derginin yeni sayısı için kameralar karşısına geçti.

Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı - Resim: 1

Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.  İlkokulu Arı Koleji’nde okudu.

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Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı - Resim: 2

Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı.

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Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı - Resim: 3

Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu.

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Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı - Resim: 4

Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu.

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