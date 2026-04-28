Pelin Karahan ve Bedri Güntay'dan kötü haber: Tek celsede boşandılar
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırdı. İki çocukları bulunan ünlü çift, boşanma haberini ortak bir açıklamayla duyurdu.
Oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay’ın 2014 yılında başlayan evliliği bugün resmi olarak sona erdi. Magazin dünyasında "örnek çift" olarak gösterilen ikili, 12 yıllık birlikteliklerini anlaşmalı olarak bitirme kararı aldı.
Ali Demir ve Eyüp Can isminde iki erkek çocukları bulunan çift, ayrılık kararını sosyal medya hesaplarından yayınladıkları ortak bir metinle kamuoyuna duyurdu.
Boşanma sonrası dost kalacaklarının mesajını veren Karahan ve Güntay, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir."
Ayrılık sürecinin çocukları üzerindeki etkisini minimuma indirmek isteyen ünlü çift, basın mensupları ve kamuoyundan özel bir ricada bulundu. Çocuklarının psikolojik gelişimini korumak adına aile hayatının gizliliğine hassasiyet gösterilmesini isteyen ikili, bu metnin konuyla ilgili yapılacak son beyan olduğunu belirtti.